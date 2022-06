"Salsamania" vom Kiwanis Club Tauberfranken

Der Erlös fließt in die Ausbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter im Hospizdienst (Sonnenschein, Bad Mergentheim) und unterstützt Therapiemaßnahmen für Kinder im Rahmen einer Trauerbegleitung.

Außerdem sollen aus aktuellem Anlass aus dem Erlös Flüchtlingskinder aus der Ukraine für den Start in Kindergarten oder Schule mit Materialien ausgestattet werden.

Mit der international besetzten Band "Salsamania" lädt der Kiwanis Club Tauberfranken mit einem Leckerbissen afrokarabischer Musik getreu seinem Motto "Serving the children of the world" zu einem Benefizkonert in das Freibad Tauberbischofsheim ein.

Die 1993 von der Pianistin Eva Tilly gegründete Band hat sich mit ihrem "durchweg tanzbaren Programm" den Rhythmen von Salsa und Latin Jazz verschrieben.

Eva Tilly konnte nach ihrem Musikstudium in Würzburg ihre Kenntnisse in New York und Lateinamerika vertiefen. Übrigens ist das Bandmitglied Chris Lewandowski Leiter der Musikschule Tauberbischofsheim.

Neben dem musikalischen Genuss wird auch die kulinarische Seite nicht zu kurz kommen: Es werden karibische Leckereien und Cocktails angeboten.