Salsaparty

Auf zwei Floors kann sowohl Salsa als auch Bachata getanzt werden – ein schwungvollen Erlebnis für Tanzbegeisterte aller Levels. Ergänzt wird das Programm durch abwechslungsreiche Shows und Workshops, die sowohl Einsteiger als auch Fortgeschritten inspirieren und zum Mitmachen einladen.

Neben der Musik sorgt auch das kulinarische Angebot für authentisches Flair: Frisch zubereitete Empanadas und eine Atmosphäre voller positiver Vibes machen den Abend zu einem runden Erlebnis.

„RITMO Y PASIÓN“ steht für Leidenschaft, Gemeinschaft und die Freude am Tanzen.