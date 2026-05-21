mit der fünfköpfigen Liveband „Crema Latina“, Warm up und DJ AlbertoPremiere im Kulturwerk: Unsere erste Salsaparty lädt euch zu einer unvergesslichen Nacht voller Rhythmus und Lebensfreude ein! Seit Kurzem bringen die Kurse von El Pasito karibisches Flair in unsere Räume – jetzt wird gemeinsam gefeiert. Die Band um Julian Montilla aus Kolumbien sorgt live für authentische, mitreißende Klänge.

Mit Crema Latina erlebt ihr die beliebtesten Hits aus Salsa, Bachata und Merengue. Ob Anfänger oder Profi – kommt vorbei, tanzt, genießt die Musik und lasst euch von der Energie des Abends tragen!

20.30 – 21.00 Uhr: Warm up (für Tänzer:innen mit Vorkenntnissen)

21.00 – 01.00 Uhr: Salsaparty