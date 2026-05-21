Salsaparty

Kulturwerk Stuttgart Ostendstraße 106 A, 70188 Stuttgart

mit der fünfköpfigen Liveband „Crema Latina“, Warm up und DJ AlbertoPremiere im Kulturwerk: Unsere erste Salsaparty lädt euch zu einer unvergesslichen Nacht voller Rhythmus und Lebensfreude ein! Seit Kurzem bringen die Kurse von El Pasito karibisches Flair in unsere Räume – jetzt wird gemeinsam gefeiert. Die Band um Julian Montilla aus Kolumbien sorgt live für authentische, mitreißende Klänge.

Mit Crema Latina erlebt ihr die beliebtesten Hits aus Salsa, Bachata und Merengue. Ob Anfänger oder Profi – kommt vorbei, tanzt, genießt die Musik und lasst euch von der Energie des Abends tragen!

20.30 – 21.00 Uhr: Warm up (für Tänzer:innen mit Vorkenntnissen)

21.00 – 01.00 Uhr: Salsaparty

Info

Kulturwerk
Kulturwerk Stuttgart Ostendstraße 106 A, 70188 Stuttgart
Partys & Clubs
Google Kalender - Salsaparty - 2026-06-13 21:00:00 Google Yahoo Kalender - Salsaparty - 2026-06-13 21:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Salsaparty - 2026-06-13 21:00:00 Outlook iCalendar - Salsaparty - 2026-06-13 21:00:00 ical

Tags