SALTATIO MORTIS verstehen es, Musik und Mythos zu verbinden – nun kommt auch noch Literatur dazu. Am 20. August sind die Mittelalter-Rocker gemeinsam mit Fantasy-Autor Torsten Weitze auf der Freilichtbühne auf dem Stuttgarter Killesberg zu Gast.

Musik trifft Literatur: SALTATIO MORTIS starten eine außergewöhnliche Zusammenarbeit mit einem der erfolgreichsten Fantasy-Autoren Deutschlands, Torsten Weitze, dessen neue Romanreihe „Der Prinz von Staub und Schatten“