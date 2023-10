Sie zählen zu den besten und sympathischsten Live-Bands des Landes und begeistern seit nunmehr sagenhaften 22 Jahren mit ihren Hits und mitreißenden Shows. Im Herbst geht es endlich wieder los, denn SALTATIO MORTIS bitten zur großen „Taugenichts-Tour“: An neun Terminen im November und Dezember 2023 werden sie wieder die Hallen entfachen, ihre Energie entladen und mit tatkräftiger Unterstützung ihres Supports und der Fans unvergessliche gemeinsame Stunden feiern – spektakulärer, lauter und wilder als je zuvor!

Seit ihren Anfängen als Straßenmusiker in Schnabelschuhen mit Trommeln und Sackpfeifen sind beeindruckende zwölf Alben, vier Nummer-eins-Platzierungen, eine goldene Schallplatte und spannende Features mit Künstlern wie Electric Callboy oder FiNCH entstanden. Stetig getrieben von ihrer Neugier und Spielfreude betritt das Septett dabei immer wieder neue Pfade und beweist mit jedem Album aufs Neue seine schier grenzenlose musikalische Kreativität. Dabei vergessen sie nie, wo sie herkommen, und kehren auch immer wieder gerne dahin zurück, spielen auf Mittelalterveranstaltungen, aber eben auch auf den größten Festivals, wie dem Wacken Open Air, oder der Full Metal Cruise. Mit ihrem gelungenen Spagat zwischen dem Historischen und Modernen erschaffen die sieben Musiker ihren charakteristischen Sound, der vor allem live schon bei den ersten Tönen diese ganz besondere Verbundenheit zwischen Band und Publikum erweckt. Zwischen kräftigem Rock und zartem Folk, historischen Instrumenten und der Wucht elektrischer Gitarren, gesellschaftskritischen Worten und raffiniertem Wortzauber aus der nordischen Sagenwelt werden das Leben, die Leidenschaft und die Freiheit gefeiert.

Damit treffen sie genau den Nerv ihrer treuen und auch stetig neu hinzukommenden Fans. All jener Träumer, die wie sie kein Risiko scheuen, sich nicht um Trends oder Konventionen scheren, ihr Herz auf der Zunge tragen und ihre Mittelfinger Richtung Zukunft und allen Feinden der Freiheit entgegenstrecken. All diesen großartigen „Taugenichtsen“ widmen SALTATIO MORTIS nun eine neue Single – und die gleichnamige Tour im Herbst. Mit dabei sind ALESTORM, eine „True Scottish Pirate-Metal“-Band aus dem schottischen Perth. Gemeinsam werden sie ein Feuerwerk aus alten und neuen Hits abbrennen – und das auch durchaus wörtlich nehmen. Denn mit viel Pyro und noch mehr Feuer wird ein Abend mit SALTATIO MORTIS sehr sehenswert abgefackelt und mit allen gleichgesinnten Fans und Taugenichtsen zelebriert. Und wenn es so fantastisch klingt und so viel Kraft und Glücksgefühl erzeugt wie SALTATIO MORTIS live – dann lasst uns unbedingt gemeinsam nichts taugen!