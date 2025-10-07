Tournee und Special Guest BAD LOVERZ.

2025 wird für Saltatio Mortis ein Jahr voller Meilensteine: Die Band feiert ihr 25-jähriges Bandjubiläum. Passend zum

Jubiläum erscheint am 25. Juli das Best-of-Album „Weltenwanderer – Von Träumen & Krawall“, auf dem zwei

Jahrzehnte musikalischer Höhenflüge vereint sind – ausgewählt von den Fans selbst.

Doch damit nicht genug: Im Herbst geht die Band auf große „Weltenwanderer Tour“, die größte Headline-Tour ihrer

bisherigen Karriere. Dabei laden Saltatio Mortis ihre Anhänger zu einer epischen Reise durch ein Vierteljahrhundert

voller Musik, Leidenschaft und unvergesslicher Hymnen ein.

Nach fünf Nummer-1-Alben in Folge und einer ausverkauften Burgentour im letzten Jahr setzen Saltatio Mortis nun

mit der kommenden Hallentournee ihren Erfolgskurs fort. In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden

Saltatio Mortis als musikalische Weltenwanderer Vergangenheit und Gegenwart zu einem einzigartigen Spektakel

verschmelzen. Die Konzerte der Band sind seit jeher ein mitreißendes Erlebnis voller positiver Energie –ein

Feuerwerk aus alten und neuen Hits, spektakulären Pyro-Effekten und einer epischen Atmosphäre wird diese

Jubiläumstour unvergesslich machen.

Frontmann Alea bringt es auf den Punkt: „Die Fans können sich schon jetzt auf unvergessliche Abende freuen, an

denen das Leben, die Leidenschaft und die Freiheit gefeiert werden – in einer wie immer einzigartigen und

besonderen Verbindung zwischen Band und Publikum. Ihr seid hiermit eingeladen, Teil dieser schon jetzt legendären

Tour zu werden und gemeinsam mit uns 25 Jahre musikalische Magie zu feiern!“

Für eine weitere Überraschung sorgt der Special Guest dieser Tour: BAD LOVERZ. Die Glam-Rocker aus Los

Angeles – Giganten ihrer Zeit – waren fast vier Jahrzehnte von der Bildfläche verschwunden und feiern nun ihr

Bühnen-Comeback an der Seite von Saltatio Mortis. Einst in den 1980ern als glitzerndes Mysterium des Glam-Rock

bekannt, machten ihre exzentrischen Liveshows und das eigens erfundene Instrument „Thundersack“ von sich reden,

bis die Band auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs spurlos verschwand. Nun kehren Venice Steel und seine legendäre

Truppe wie ein Echo aus einer anderen Zeit zurück – mit jeder Menge Nostalgie im Gepäck und dem unbändigen

Willen, ihre einstige Krone zurückzuerobern.

Dieses ungewöhnliche Aufeinandertreffen von mittelalterlichem Rock und glamurösem Hard Rock verspricht

explosive Abende – Nostalgie, Chaos und unbändige Liebe zur Musik inklusive.