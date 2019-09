Atemberaubend wird es in dieser exklusiv für die Turn-WM Stuttgart 2019 kreierten Show zugehen. Vom 3. bis zum 7. Oktober 2019 zelebrieren Künstler aus aller Welt die Kunst der Körperbeherrschung auf moderne, urbane Art mit spektakulären Flugelementen.

Die Künstler sind dabei in verschiedenen Sparten der Bewegungskunst zu Hause. Das Duo Alex und Felice berührt mit seinen Choreografien aus Breakdance und Partnerakrobatik, Bewegungskunst, verschmelzender Eleganz und mitreißenden Rhythmen die Zuschauer. Die zweimaligen Weltmeister Dancefloor Destruction Crew zählen zu den bekanntesten Breakdancern Deutschlands und begeistern das Publikum bei Salto Mondiale mit einem Showprogramm aus Power, Beats und Akrobatik. Der Atem wird den Zuschauern bei der Show von Lukas & Aaron stocken. Die beiden Schweden schnellen bei ihrer Schleuderbrett-Artistik durch die Luft und zeigen Saltos und Schrauben in allerhöchster Präzision und Perfektion! Bestaunen Sie die durch die Lüfte fliegende I-Team Trampoline Troupe, Sergiy Mishchurenko mit seiner beeindruckenden Darbietung an der Flying Pole, sowie das Duo Moh aus Äthiopien, in dessen Nummer ein Artist auf den Füßen des anderen durch die Luft gewirbelt wird. Für weitere unvergessliche Momente sorgen der Tänzer und Komiker Popping Greg, die musikalische Begleitung von Ryk und der Sänger Lucas Fischer mit dem offiziellen WM-Song “Set New Signs”.

Freuen Sie sich auf eine moderne Show der Extraklasse und erleben Sie eine freche Mischung aus Urban, Streetstyle, Parkour, Tricking und Turnen.