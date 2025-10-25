Lieder von Wehmut, Sehnsucht und purer Lebensfreude.

Nach der Stilrichtung gefragt, kann es bei Salto vocale keine einfache Antwort geben. Sie machen Musik voller Emotion und Lebensfreude – das könnte eine Antwort sein. Viel Pop, Country, eine Prise Jazz, ab und zu ein wenig Renaissance, Klassik und Romantik. Ein wenig „Männerchor“, ein Häppchen „Frauenchor“, ab und zu auch A-cappella.

In Ihrem neuen Programm: "Rain and Sunshine – Lieder von Wehmut, Sehnsucht und purer Lebensfreude" geht es um das Gefühl allein im Regen zu stehen oder im Regen zu tanzen, in der Sonne zu schwitzen oder die Sonnenseite des Lebens zu genießen: Es gibt viele Möglichkeiten, wie man Regen und Sonne begegnen kann. Ihr Repertoire aus Liedern in deutscher und englischer Sprache beleuchten die Sängerinnen und Sänger von Salto Vocale unterschiedlichen Facetten dieser beiden Naturphänomene in ihrer Wirkung auf uns Menschen.