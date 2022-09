Salut Salon – Die Magie der Träume

Auch im Jahr 2022 verzaubert das Hamburger Klassik-Quartett Salut Salon mit seinem neuen Programm.

Das Jahr wird magisch - seit 2020 verzaubern ›Salut Salon‹ ihr Publikum mit ihrer neuen Bühnenshow: DIE MAGIE DER TRÄUME. Der Titel ist Programm. Es geht um Träume und den Zauber, der von Träumen ausgehen kann. Gerade die Musik ist voll davon: Ob mit Tschaikovskys ›Winterträume‹, Ysaÿes ›Rêve d’enfant/Traum eines Kindes‹ oder ›Hedwig’s Theme‹ aus der Filmmusik zu Harry Potter – die vier Musikerinnen zaubern und verzaubern, spielen und singen, rappen und steppen. Was ist Traum, was Realität? Die Magie liegt bei ›Salut Salon‹ auch darin, dass diese Frage unbeantwortet bleibt.

Angelika Bachmann (Geige), Iris Siegfried (Geige), Olga Shkrygunova (Klavier) und Heike Schuch (Cello) kommen aus der Zauberschule und gehen in Deutschland und international auf Tour. Das Hamburger Quartett Salut Salon begeistert immer wieder das Publikum auf der ganzen Welt mit Klassik von Bach bis Prokofiev, mit Tangos von Astor Piazzolla, eigenen Chansons, Instrumental-Akrobatik und poetischem

Puppenspiel. Das Geheimnis des Quartetts: ihre Konzerte voller Virtuosität, Charme und Humor. Damit reißen sie ihre Zuschauer bei über 120 Konzerten jährlich in ganz Europa, in Israel, Russland, den USA, in China, Korea und in Südamerika u.a. im Pariser Olympia genauso zu Beifallsstürmen hin wie im Teatro Municipal in Rio de Janeiro oder in der Elbphilharmonie in Hamburg. 2016 erhielten Salut Salon den ECHO Klassik in der Kategorie Klassik ohne Grenzen.

Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr. Einlass ist bereits um 18:30 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Reservix Vorverkaufsstellen, beim GästeService im Haus des Gastes im Kurpark Tel. 07931/965-225, beim Brunnentempel/Wandelhalle und bei der Tourist-Information am Marktplatz Tel. 07931/57-4820 sowie im Internet unter www.kurpark.reservix.de