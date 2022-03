Ersatztermin für 30. April 2020, 23. Oktober 2020 und 10. April 2021

Wie kaum eine andere kammermusikalische Formation verbinden Salut Salon in ihren Programmen die von ihnen so geliebte klassische Musik virtuos mit dem Tango Nuevo, Folk- und Filmmusik, solistisch atemberaubend, mit leidenschaftlicher Spielfreude, Charme und Humor.

Das Hamburger Quartett Salut Salon begeistert seit über 17 Jahren das Publikum auf der ganzen Welt mit Klassik von Bach bis Prokofiev, mit Tangos von Astor Piazzolla, eigenen Chansons, Instrumental-Akrobatik und poetischem Puppenspiel. Das Geheimnis der ECHO-Preisträgerinnen: ihre Konzerte voller Virtuosität, Charme und Humor. Damit reißen sie ihre Zuschauer im Pariser Olympia genauso zu Beifallsstürmen hin wie im Teatro Municipal in Rio de Janeiro oder in der Elbphilharmonie in Hamburg.

Sie sprengen den Rahmen üblicher Klassikkonzerte, machen die Puristen unter den Liebhabern dieser Musik staunen, und die, die sonst nicht in klassische Konzerte gehen, ebenso. Was sonst nur Popstars gelingt, schaffen Salut Salon mit ihrer Bearbeitung von Vivaldis „Sommer“ auch viral: Über 25 Millionen Mal wurde ihr Video „Wettstreit zu viert“ auf YouTube angeklickt. Und 2016 bekam die Formation um die beiden Gründerinnen Angelika Bachmann und Iris Siegfried für ihr drittes Album bei Warner – „Carnival Fantasy“ ihren bislang renommiertesten Preis, den ECHO Klassik in der Kategorie „Klassik ohne Grenzen“.