Salutogenese, Vertrauen in sich selbst und den Anderen

Gesundheit und Heilung können gelingen – doch sie sind nicht einfach „machbar“. Einen wertvollen Zugang für das Gelingen von Gesundheit und Selbstheilung liefert die Forschungsrichtung der „Salutogenese“ – der Fragestellung nach den Entstehungs- und Erhaltungsbedingungen für Gesundheit. Im Vortrag unternehmen wir eine spannende Blickrichtung zur Beantwortung folgender Fragen: Wie entsteht Gesundheit? Welche Bedingungen braucht es für Gesundheit? Wie kann man trotz der Belastungen in Alltag und Beruf gesund bleiben? Was hilft, aus Sicht der Salutogeneseforschung, Krankheit zu bewältigen? Welche Rolle spielen dabei Vertrauen und das Gefühl von Stimmigkeit im Leben? Erleben Sie eine ungewöhnliche Entdeckungsreise durch die Welt der modernen Gesundheitsforschung, mit einer Entzauberung hartnäckiger Mythen und angeblicher Gewissheiten. Tauchen Sie tiefer in das Verständnis der Kohärenzforschung ein und erfahren, warum Gesundheit im eigentlichen Sinne nicht messbar ist und welche Folgen das für die Stärkung unserer ureigenen Gesundheitspotenziale sowie unserer eigenen Lebendigkeit hat.