Kräuterführung

Zauberkräuter am Wegesran.

Naturpädagogin, Natur-und Kulturführerin und Erzieherin Claudia Winkler nimmt Sie bei der Führung „Zauberkräuter am Wegesrand“ mit auf eine Entdeckungsreiserund um das Thema Heilkräuter. Überall begegnen sie uns, die kleinen grünen Pflänzchen, die so schnell und zu Unrecht als „Unkraut“ abgetan werden: Löwenzahn, Gänseblümchen, Spitzwegerich, Schafgarbe, Efeu und wie sie alle heißen. Dass aber jedes dieser Wildkräuter ein Kraft-und Heilpaket ist, das wissen die wenigsten. Auf dem „Wilden Kräuterspaziergang“ soll einmal genau hinsehen werden, was dort im Wald und am Waldrand, auf der Wiese und am Wegesrand zu finden ist. Wie heißt es? Was kann ich damit machen, wie kann es mir helfen?

Vielleicht begegnet Ihnen dabei „Ihre Pflanze“, die schon lange beachtet werden wollte oder wir entdecken gemeinsam Neues und Geheimnisvollen im großen Reich der kleinen Zauberkräuter. Die nächste Führung „Zauberkräuter am Wegesrand“ wird am Sonntag,11. August 2024 um 15 Uhrangeboten. Sie dauert eineinhalb Stunden und finden ausschließlich auf befestigten Wegen statt. Treffpunkt ist am Monopteros im Salinenpark.