Salzburg 1779 - Wolfgang Amadeus Mozart: Krönungsmesse und andere Werke

Mit Solisten, dem Chor und Orchester der Marbacher Kantorei. Leitung: Andreas Willberg.

Krone heißt lateinisch corona - gewissermaßen wird also eine Corona-Messe in der spätgotischen Alexanderkirche erklingen, als Zeichen der Hoffnung und der Zuversicht. Die so berühmt gewordene Krönungsmesse brachte Mozart wie die hochvirtuose Kantate Exultate, jubilate - Freut euch und jubelt - 1779 in der Liturgie des prachtvollen Salzburger Domes zur Aufführung. Freuen Sie sich auf den festlichen Glanz dieser bezaubernden Musik in einem der schönsten Kirchenräume Württembergs!

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.