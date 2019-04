Salzburg Guitar Trio Sonntagsmatinee

Es ist mittlerweile zur schönen Tradition geworden, in der Sonntagsmatinee ehemaligen Studierenden, die schon die ersten erfolgreichen Schritte ins freie Konzertleben gegangen sind, eine Plattform zu bieten.

Für das Stammpublikum der regelmäßig an der Hochschule stattfindenden „Öffentlichen Vortragsabende“ ist dies oftmals ein freudiges Wiedersehen und für die Studierenden der Gitarrenklassen ein enormer Motivationsschub. Katie Lonson machte 2015 ihren Abschluss an der HMDK Stuttgart und setzte anschließend ihre Studien in Salzburg fort, wo sie mit zwei Kommilitonen das „Salzburg Guitar Trio“ gründete, das inzwischen schon einige Kammermusikwettbewerbe gewonnen und bereits zahlreiche Konzerte gegeben hat. Das Trio zeichnet sich durch Interpretation raffinierter Bearbeitungen mit temperamentvoller Spielfreude aus.

Gefördert von SAVAREZ und dem Italienischen Kulturinstitut.

www.sicg-festival.de

Kammermusiksaal