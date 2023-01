Salzburger Mozart - Gaechinger Cantorey

Wolfgang Amadeus Mozart

»Vesperae solennes de Dominica« KV 321

Konzert für Violine und Orchester Nr. 5 A-Dur KV 219

»Krönungsmesse« C-Dur KV 317

Isabelle Faust Violine

Katharina Konradi Sopran

Anna Harvey Alt

Patrick Grahl Tenor

Krešimir Stražanac Bass

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann Dirigent

»Ich will nichts mehr von Salzburg wissen – ich hasse den Erzbischof bis zur raserey«, schrieb Wolfgang Amadeus Mozart im Mai 1781 seinem Vater. Hieronymus Graf Colloredo, seit 1772 im Salzburger Amt, avancierte zum Feindbild des jungen, ungestümen Mannes. Dabei war der Fürstbischof der Musik durchaus gewogen, wenn sie nur nicht zu lang geriet. Und er hätte den gerade zwanzig Jahre alten Mozart wohl kaum zum Konzertmeister und Hoforganisten ernannt, wenn ihm seine Kompositionen nicht gefallen hätten. Aber Mozart wollte einfach mehr, wie sich in seiner Vesper für den sonntäglichen Gottesdienst und der Krönungsmesse bereits andeutet. Beide wurden im Jahr 1780 komponiert, gleichsam als Krönung seines Salzburger Schaffens. Wenige Jahre zuvor entstand, als Vollendung der insgesamt fünf Salzburger Solokonzerte das Violinkonzert in A-Dur. Schon hier zeigt sich die besondere Beziehung des Komponisten zu dieser Tonart. Sie steht wie immer für die Fülle der Schönheit seiner Musik.

Hans-Christoph Rademann dirigiert die Gaechinger Cantorey und ein Solisten-Ensemble aus ausgewiesenen Mozart-Sängerinnen und -Sängern. Die in Esslingen geborene Violinistin Isabelle Faust dringt feinsinnig zum Wesen der Werke vor, die sie interpretiert. Seit sie in sehr jungen Jahren den renommierten Leopold-Mozart-Wettbewerb und den Paganini-Wettbewerb gewann, gastiert sie mit den bedeutendsten Orchestern der Welt und auch regelmäßig im Forum am Schlosspark.

Einführung 18.20 Uhr