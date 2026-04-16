Vom Rock ‘n Roller zum Geschichtenerzähler der Neuzeit. Mit seiner charismatischen Stimme, seiner unbändigen Energie und einem Gespür für große Momente hat Sven „Sam“ Budja über Jahre hinweg als Frontmann von The Baseballs die größten Bühnen Europas erobert. Doch jetzt beginnt für den gebürtigen Reutlinger ein ganz neues Kapitel. Persönlich. Emotional. Deutschsprachig. Am 28. November 2025 veröffentlicht Sam Budja seine erste deutschsprachige Solo-Single „1000 Worte“ – und kündigt jetzt seine ersten eigenen Solokonzerte in Köln und Stuttgart an.

Die Konzerte im Mai 2026 sind eine musikalische Reise zum Ursprung der klassischen Unterhaltung – inspiriert von Legenden wie Sinatra, Bublé und natürlich Elvis, aber durch und durch geprägt von Sam Budjas ganz eigenem Stil: persönlich, herzlich, energetisch und immer nahbar. Sein Versprechen: „Ich möchte die Menschen berühren, ihre Herzen öffnen und ihnen einen Abend voller Musik, Emotionen und echter Geschichten schenken.“

Das Publikum erwartet eine atmosphärische Liveshow mit Tiefgang – zwischen bewegenden Momenten, witzigen Anekdoten, großen Melodien und intimen Songs. Sam Budja moderiert, performt, erzählt – als Gastgeber einer Show, die moderne Popmusik, Retro-Charme und echte Gefühle vereint. Ein Künstler zwischen zwei Welten – und auf dem Weg zu sich selbst.

Bekannt wurde Sam Budja durch seine Rock’n’Roll-Neuinterpretationen weltweiter Popsongs mit The Baseballs. Doch was viele nicht wissen: Seine musikalischen Wurzeln reichen tief – zurück bis zu einer Elvis-Doppel-LP, die er mit sechs Jahren im Zimmer seines Bruders fand. Die Energie, die Stimme, die Bewegungen. All das ließ ihn nicht mehr los. Von da an war klar: Musik ist mehr als ein Hobby. Sie ist Berufung. Nach Jahren auf Tour, mehrfachen ECHO-Auszeichnungen, Platin-Schallplatten und ausverkauften Hallen in ganz Europa, wagt Budja nun den Schritt in die Tiefe. Weg vom Cover, hin zur eigenen Stimme. Mit Songs, die ehrlich sind. Roh. Bewegend. Und die genau das ausdrücken, was in ihm arbeitet. Gemeinsam mit dem ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Produzenten Udo Rinklin entstand in den letzten Monaten ein musikalisches Konzept, das Pop, Elektro, Rock’n’Roll und orchestrale Elemente vereint, vor allem aber Budjas Persönlichkeit spürbar macht.