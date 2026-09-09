Sambop Trio

„Take your time“ – „Lass dir Zeit“ – dieser Satz könnte als unsichtbares Motto über dem aktuellen Album MOVING stehen, vom dem wir Stücke hören werden.

Genau so sind die Aufnahmen entstanden: ohne Hast, mit Zeit zum Atmen, Reifen und Zuhören. Zehn intensive Tage im Studio, getragen von einer Vielzahl gemeinsamer Konzerte im Vorfeld, haben den Gitarristen Paulo Morello, den Bassisten Sven Faller und den Schlagzeuger Mauro Martins zu einem einzigen musikalischen Organismus verschmolzen. Hier trifft die Strahlkraft brasilianischer Rhythmen auf die Eleganz des modernen Jazz. Ein Trio, das sich mühelos zwischen treibendem Choro, funky Oktav-Groove und Ballade im Bolero-Tempo bewegt – mit einer Natürlichkeit, als hätten Samba, Choro und Bebop schon immer zusammengehört.