»Same Same« vom Temporary Collective aus Tschechien und Dame de Pic aus Belgien ist ein äußerst humorvoller Abend, wie geschaffen für das Komödienhaus.

Zu erleben sind Tereza Ondrová, eine bekannte Tänzerin aus Prag, und die Theaterregisseurin Petra Tejnorová in einem Duett voller Überraschungen unter der Leitung der französisch-belgischen Choreografin Karine Ponties. Ihr gemeinsames Interesse besteht darin, die Feinheiten menschlicher Beziehungen auszuloten und dabei die Grenzen des subtilen Humors, der Ironie und der Absurdität zu untersuchen. Ihre Inspiration beziehen sie von Buster Keaton oder ikonischen Figuren wie Laurel und Hardy. Verblüffend ist, wie der Abend trotz aller Leichtigkeit in der Form durch seine Tiefe und Aufrichtigkeit berührt.

Auf den ersten Blick sehen wir zwei Frauen im Büro-Outfit und mit Pumps auf dem Weg zur Arbeit. Sie versuchen, etwas zu erreichen – sie gehen darauf zu, aber wo genau wollen sie hin? Wo fängt die eine an, wo hört die andere auf? Manchmal erscheint es, als wären sie ein einziges Wesen. In einer Welt, in der die Vernunft eine schöne Fassade ist, bringt uns das Einbrechen des Unsinns dazu, uns mit unserer Beziehung zur Normalität auseinanderzusetzen und uns für neue Wege zu öffnen. Irgendwo zwischen Burn-out und Bore-out verlieren zwei Frauen, die sich wie ein Palindrom in einem Zerrspiegel gegenüberstehen, die Orientierung und finden zu ihrem ursprünglichen Inneren zurück.