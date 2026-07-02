Der Film begleitet die junge Radreisende Wiebke Lühmann auf ihrer 430 Tage langen Fahrradtour von Freiburg bis zum Kap der Guten Hoffnung.

Über 20.000 Kilometer und durch 22 Länder hinweg erlebt sie Wüstenstürme, tropische Regenwälder und unvergessliche Begegnungen mit Menschen entlang ihres Weges. Dabei erzählt die Dokumentation nicht nur von den äußeren Herausforderungen der Reise, sondern auch von Zweifeln, Mut und der Suche nach persönlicher Freiheit und Selbstvertrauen.

Ein besonderes Highlight des Abends: Wiebke Lühmann wird persönlich vor Ort sein und dem Publikum Einblicke in ihre Reise sowie die Entstehung des Films geben.