Fingerpicking auf höchstem Niveau.

Er ist einer der Heroen der Gitarrenszene im Deutschland der 70er und 80er Jahre, neben David Qualey und Werner Lämmerhirt. Besonders bekannt ist er für seine Übertragungen von Ragtime-Pianostücken auf die 6 Saiten der Gitarre, die er mit einer atemberaubenden Fingerpicking-Technik vorträgt. Blues- und Folknummern sind ebenfalls in seinem Repertoire, das auch Eigenkompositionen enthält und bei dem er neben dem Gitarrenspiel auch immer wieder singt und die Mundharmonika erklingen lässt.

Sein furioses, wunderbar dramatisch aufgebautes 10-Minuten-Stück „Easy Rider“, mit dem Bottleneck auf der 12-saitigen Gitarre gespielt, haben ungezählte Gitarristen nachzuspielen versucht. Immer wieder findet sich in den Besprechungen seiner Konzerte die Bemerkung, dass man es nicht glauben kann, dass dieser Mann wirklich nur zehn Finger an seinen Händen hat.

Auch nach vielen Jahren ist der leidenschaftliche Musiker mit ungebrochener Begeisterung unterwegs auf den Bühnen Deutschlands und Europas, alleine oder mit seinem Jazztrio. Man kann die Vielfalt der Gitarre wohl kaum beeindruckender zu hören bekommen als in einem Konzert von Sammy Vomáčka. Zumal der sympathische Künstler mit launigen Kommentaren kurzweilig durch sein Programm führt und seine Stücke, wie seit vielen Jahren, mit leicht tschechischem Akzent und schwerem Understatement ankündigt: „...und das geht so ungefähr!"