Es heißt Einschalten! Sampagne gibts 2026 wieder live und in Farbe - und zwar auf seiner TV TOUR 2026.

Sampagne ist überall und definitiv von keiner Bildfläche mehr wegzudenken. Im März 2025 veröﬀentlicht, ist seine neue EP “immerjung” auf Heavy Rotation. Mit den acht Songs verfestigt der Künstler erneut das Soundbild, für das er steht: Eine elegant gemeisterte Fusion aus Melodie und Rap. Im Sommer geht es damit erst einmal auf große Festivalbühnen, darunter das Open Air Frauenfeld. Auch immer mit dabei: Songs wie “tempo” oder “It Girl” mit Hooks, die ganz Deutschland bewegt haben.

Dafür sprechen auch die Zahlen. Der Künstler verzeichnet rund zwei Millionen monatliche Streams auf Spotify, über fünf Millionen Views auf YouTube und spielte schon zwei komplett ausverkaufte Headliner-Tourneen. Nun folgt der nächste Meilenstein: Die große “TV TOUR 2026”! Und dabei ist er nicht alleine. Die 13 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz besucht Sampagne inklusive Live-Band und noch geheimer Special Acts.