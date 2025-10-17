Mit 35 Millionen Hörern, 38 Top 10 Hits, 18 Gold Awards, 3,6 Milliarden Streams und über 4 Millionen Followern in den sozialen Netzwerken zählt Samra zu den erfolgreichsten Musikern seiner Zeit.

Der 27-jährige Deutschrap Künstler wuchs als Sohn einer libanesischen Familie mit 5 Geschwistern in Berlin Lichterfelde auf und entdeckte sein Talent für die Musik bereits in der frühen Phase seines Lebens.

Mit dem festen Glauben an seine Musikkarriere und seinem unstillbaren Hunger nach Erfolg startete der Berliner seine eigenen Gehversuche in der Musik. Erste Erfolge ließen aufgrund seiner markanten Stimme und seinem unverkennbaren Talent nicht lange auf sich warten. Mit verschiedenen Jobs finanzierte er sich seine ersten Musikvideos und Studiozeiten selbst, um seinen Traum einen Schritt näher zu rücken.

Im Jahr 2018 erreichte Samra mit „Cataleya“ seinen ersten Nummer 1 Hit in den Deutschen Charts und kann seither einen steilen Karriereanstieg verzeichnen. In den darauffolgenden Jahren sicherte er sich zahlreiche Awards und Auszeichnungen und konnte bereits einige namhafte Kooperationen mit führenden Wirtschaftsunternehmen für sich gewinnen.