Mando-Crossover

Konzert zum Jahr der Mandoline 2023

Wolfgang Steffel und Ulrich Brauchle

Die Mandoline ist das Instrument des Jahres 2023. Anlässlich dieser Herausstellung geben die beiden Musiker Wolfgang Steffel und Ulrich Brauchle ein Mandolinen-Konzert im Ellwanger Palais Adelmann, bei dem sie die Vielseitigkeit, Tonschönheit und Raffinesse dieses Instrumentes erlebbar machen.

Seit beinahe vierzig Jahren musizieren Steffel und Brauchle, die gemeinsam in Neunheim aufgewachsenen sind, zusammen. Anfänglich als Duo „Bluegrass-Brothers“ mit Mandoline und Gitarre. Inzwischen haben die beiden ihr Instrumentarium deutlich erweitert, und so werden an dem Dezembernachmittag weitere Zupfinstrumente und Gesang begleitend zur Mandoline erklingen.

Auf dem Programm stehen neben der klassischer Sololiteratur für Mandoline (Vivaldi, Bach, Biber), auch Irisch-Folk, Amerikanischer Bluegrass und Jazz. Ergänzend zur Musik werden Texte und Erläuterungen gegeben, und so wird das Konzert zu einem kurzweiligen Mando-Crossover.