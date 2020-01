Alexander Kaschte wurde 1978 in Deutschland geboren. Seine Kindheit, Pubertät und Adoleszenz verbrachte er in ländlicher Umgebung. Im Vorschulalter entwickelte er ein eigenes Notensystem, notierte damit die Titelmelodien diverser Fernsehserien und baute Plattenspieler aus Papier. Alexander überrascht seit über zwei Jahrzehnten die internationale Musikszene mit Veröffentlichungen seiner Bands SAMSAS TRAUM und Weena Morlich. Er war auf österreichischen Theaterbühnen, in den deutschen Charts und den Soundtracks der Hollywood-Blockbuster „SAW II“ und „SAW III“ vertreten. Seit einigen Jahren schreibt Alexander auch Bücher und Comics.