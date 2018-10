Wie jedes Jahr im Dezember findet auch im Jahr 2018 wieder das große „SamstagNachtTurnier“ des Kinder- und Jugendtreff Diezenhalde, in Kooperation mit der Mobilen Jugendarbeit Böblingen, statt.

Die Tore der Turnhalle Diezenhalde werden am Samstag, den 15. Dezember 2018, ab 13:30 Uhr geöffnet. Alle fußballbegeisterten Jugendlichen zwischen 13 und 21 Jahren und deren Fans sind herzlich willkommen.

Das große Fußballspektakel, bei dem teilweise bis in die Nacht gekickt wird, beginnt offiziell um 14:00 Uhr. Dann wird das Turnier eröffnet und der Fußball ins Rollen gebracht. Es spielen immer fünf gegen fünf Spieler mit maximal zwei Auswechselspielern. Die voraussichtliche Spielzeit beträgt zehn Minuten, ohne Seitenwechsel. Für die Siegerehrung zum Schluss stehen die großen Pokale schon bereit. Getränke, Brezeln, belegte Brötchen und Pizzen werden zu jugendfreundlichen Preisen angeboten und sorgen in der Pause für ausreichend Stärkung. Organisiert wird das Turnier vom städtischen Kinder- und Jugendtreff Diezenhalde und der Mobilen Jugendarbeit des Vereins für Jugendhilfe. Für die jährliche Unterstützung dieser Veranstaltung bedanken wir uns recht herzlich bei dem Arbeitskreis Diezenhalde.

Schnappt euch eure Turnschuhe und meldet euch schnell für das „SamstagNachtTurnier“ an! Die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften ist auch dieses Jahr auf maximal 24 Teams begrenzt und die Plätze schnell vergeben. Anmeldeformulare können bei der Mobilen Jugendarbeit Böblingen oder im Kinder- und Jugendtreff Diezenhalde abgeholt werden. Anmeldeschluss ist am Freitag, den 14. Dezember 2018, um 16:00 Uhr im Kinder- und Jugendtreff Diezenhalde, Freiburger Allee 44 in Böblingen, oder bei der Mobilen Jugendarbeit, Am Käppele 12 in Böblingen. Die Spielpläne sind am Freitag, den 14. Dezember 2018 ab 18.00 Uhr einsehbar auf Facebook unter „Mobile Jugendarbeit Böblingen“ oder „KinderundJugendtreff Diezenhalde Crew“. Bei dieser Veranstaltung werden Bildaufnahmen gemacht.