Ein Event im Jahr 2021 veranstalten: ja, nein, vielleicht? Ach ja, komm, irgendwas muss doch gehen, lass einfach machen. Sowieso will das Kowalski für seine Leute da sein, also packen wir unsere sieben CDJ-USB-Stick-Sachen, vollgeladen mit den neuesten Deep-Afro-Melodic-Tech-House-Heatern, und marschieren durch die Arnulf-Klett-Passage (alias der schwäbische Kotti) rüber in den Sonja Merz-Biergarten im Schlossgarten. Riesenfläche, Sommer, draußen, Aerosole verpisst euch und los geht’s.

Mit Sonja Merz verbindet uns ja sowieso eine Freundschaft, denn in ihrem Wasen-Zelt haben wir vor dieser Zeit den elektronischen Floor gehostet - und werden das aller Voraussicht nach eines Tages erneut aufleben lassen, nur dieses Jahr halt wieder nicht, schade. Dafür frischen wir nun mit einem kleinen gechillten Open Air unsere Beziehung auf, bevor hier irgendetwas einrosten sollte.

Absolut nicht eingerostet ist unser Resident-Duo Tomi & Kesh, erst kürzlich von einer mehrmonatigen Südamerika-USA-Tournee zurückgekehrt – als internationale DJ-Stars kann man sagen. Die ganze Welt kennt jetzt ihre pumpy Tech-House-Power, aber wer braucht schon die ganze Welt, wenn man den Heimathafen Kowalski hat – eben. Erster Stuttgart-Gig 2021!

Ebenfalls gut eingeplayed sind die restlichen Kowa-Heads, angeführt von Frontmann Saschko (b2b Ocean), Hansdampf Teodoro und unserem Inhouse-Producer und DJ Sayuri. Die Terrassen-Saison läuft ja im Kowalski jetzt Gott sei Dank schon einige Wochen wieder. Außerdem: Unser elektronisches Herz schlägt sowieso immer und jederzeit, das kann wirklich niemand einsperren. Übrigens Stichwort Terrasse: Da geht’s natürlich nach dem Open Air im Schlossgarten direkt weiter. Alle laufen wieder rüber und im Kowalski passt wie eh und je der Gorilla auf uns auf.

Samstags im Schlossgarten – Kowalski goes Sonja Merz

Sonja Merz-Biergarten, Am Schlossgarten 18, 70173 Stuttgart (direkt beim Hauptbahnhof)

Samstag, 28. August, 15:00 bis 23:00 Uhr

Line Up

Tomi & Kesh

Saschko b2b Ocean Seven

Sayuri

Téodoro

Facts:

Ticket VVK

Check-In

Bestuhlt - an den zugewiesenen Plätzen KEINE Maskenpflicht

Aktuell KEINE 3G Regelung (Stand 30. Juli 2021)

Abhängig von der Verordnung der Stadt Stuttgart werden die Spielregeln eventuell angepasst

Bei Absage des Events wird der Eintritt zurückerstattet