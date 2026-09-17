Samstags: Tanzen & Party mit Discofox und mehr

Wir nehmen Euch mit auf eine musikalische Zeitreise der größten Fox-Hits von damals bis heute, internationale und deutsche Schlager und natürlich auch Freestyle und Dancefloor zum Abtanzen.

Bei uns gibt es die besten deutschen und internationalen Discofox- und Party-Hits. Hier bleibt kein Bein still – versprochen.

Wir sind sicher, es ist für jeden etwas dabei - gute Laune, Spaß beim Tanzen, nette Leute, ein exzellenter Service sowie ein angenehmes Wohlfühl-Ambiente erwarten Euch.

Für Eure Tanzpausen haben wir ausreichend Sitzgelegenheiten und leckere Getränke.

Das Bamboleo Göppingen freut sich auf unvergessliche Stunden mit Euch!