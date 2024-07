Mitreißende Covermusik der Extraklasse

Elf Herzen, die für die Musik und speziell für handgemachten Rock, Funk und Soul schlagen und deren Rhythmen sich zu einem gemeinsamen Herzschlag vereinen: das ist WildOne, die außergewöhnliche Coverband aus dem Ostalbkreis. Egal ob beim mehrstimmigen Gesang, in der 4-köpfigen Brass-Sektion, an den Drums, den Saiten oder den Tasten, - sie lieben einfach was sie tun. Seit 2018 rocken die Musikerinnen und Musiker die großen und kleinen Bühnen Süddeutschlands. Sei live dabei und: Be a WildOne !