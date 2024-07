Bianca Schneider & Freunde

Starke Songs von starken Frauen

Die Heidenheimerin Bianca Schneider gewann schon als 14 jährige Nachwuchswettbewerbe, ist mittlerweile als Profisängerin seit über 25 Jahren im Geschäft und fast jedes Wochenende in Sachen Musik unterwegs. Seit 14 Jahren singt sie bei den Blaumeisen, eine der erfolgreichsten Bands in Süddeutschland. Aufgrund ihres großen Stimmprofils wird sie an freien Wochenenden von anderen Bands gebucht. Bei „Sommer im Park“ wird Bianca Schneider mit befreundeten Musikern u.a. Songs von Tina Turner, Whitney Houston, Donna Summer, Melissa Etheridge, Adele, Amy Winehouse zum Besten geben.