Maastricht-Konzert "André Rieu-Power of Love"

André Rieu ist startklar, Sie mit seinem brandneuen Kinokonzert “Power of Love” aus den Sitzen zu reißen. Aus seiner malerischen Heimatstadt Maastricht präsentiert der Walzerkönig ein Kino-Spektakel, das man gesehen haben muss. Begleitet von seinem weltberühmten Johann Strauss Orchester und Hunderten von Mitwirkenden, verspricht dies das musikalische Ereignis des Sommers mit einem der erfolgreichsten Künstler der Welt zuwerden.In einem Konzert, das vor Leidenschaft geradezu überschäumt, vereint André in seinem einzigartigen Repertoire Klassik, Musicals, Pop und Rock. Man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Vor der Kulisse des historischen Vrijthof-Platzes wird André Sie mit legendären Filmmusiken, wunderschönen Walzern, zu Tränen rührenden Balladen und unerwarteten Chart-Hits begeistern –Musik hat die Kraft, zu vereinen, und dies ist ein Konzert für die ganze Familie.Lassen Sie uns gemeinsamAndrés Musik genießen und Liebe verbreiten. Erleben Sie André Rieus Maastricht-Konzert 2024: Power of Love in diesem Sommer exklusiv im Kino.