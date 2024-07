Stillinformationsabend

Schwangere und Stillende erhalten Informationen und Tipps

Die Still- und Laktationsberaterin Janine Dubsky aus der Klinik besitzt die internationale Qualifikation für Stillberatung „International Board Certified Laktation Consultant“ (IBCLC). Sie wird über folgende Themen informieren: Stillstart nach Geburt, Was ist Muttermilch? Richtiges Anlegen, Stillpositionen, Clusterfeeding, Bonding, wunde Brustwarzen vermeiden und Hilfe bei wunden Brustwarzen, Ernährung in der Stillzeit sowie die erste Zeit Zuhause. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.