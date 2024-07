Sweet Soulful Music

Ausgesuchte Songs zwischen Soul und zeitlosen Grooves von Johnny Guitar Watson bis John Mayer. 50er Jahre Jump & Jive Blues, Seelenmusik von Ray Charles, Jimmi Hendrix Sounds, leicht verjazzt. Surfige Gitarren treffen auf Hammondorgel Einwürfe. Alles sehr eigenständig arrangiert. Eben alles, was den vier Musikern von „THE FLOWERS“ Spaß macht. Sensationell außerdem dass Musiker, die in so verschiedenen Welten aufgewachsen sind, so gut zusammenspielen können. Zwei kommen aus dem Remstal, und zwei aus dem Filstal. THE FLOWERS sind: Axel Nagel, Matthias Kehrle, Andy Kemmer und Klaus Brosowskey.