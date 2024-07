Rock-Hits der 70er bis 90er Jahre

FOUR FOR YOU präsentieren die großen Rockhits der 70er bis 90er Jahre. Die Musiker zelebrieren die Songs der ganz Großen der Musikszene wie The Who, Dire Straits, Bon Jovi, der Rolling Stones uva. und holen alte, lang nicht mehr gehörte Titel von alten Bands zurück in den Brenzpark. FOUR FOR YOU spielen live mit Herzblut und immer mit Vollgas, dementsprechend steigt auch sofort die Stimmung, wo immer die Jungs auch auftreten.