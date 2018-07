Samuel Jersak – Matthias Franz-Duo

× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Beide mit Leidenschaft für Musik und Instrument, entdeckten die Musiker 2017 ihre gemeinsame Symbiose, neue Musik entstehen und zusammenfließen zu lassen.

Über Latin, Jazz, Pop und Hip-Hop spielte Matthias Franz z.B. bereits mit Tiemo Hauer und Julian Philipp David. Als Mitglied im Landesjugendorchester, studierte er zuvor 4 Jahre Jazz-Gitarre und absolviert augenblicklich den Masterstudiengang in Mannheim. Der Pianist Samuel Jersak begleitet auch als Produzent viele Künstler auf ihren CDs und Konzerten und spielte ebenso in eigenen Bands und Projekten. Er studierte sein Instrument in Frankfurt, Köln und Nürnberg. Im Konzertprogramm „newborn“, lassen sie nun Eigenkompositionen, umgestaltete Jazzstandards und Popsongs in neuem Gewand dastehen.