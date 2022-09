Mijo ist ein Frankfurter Kind mit kroatischen Wurzeln. Durch seine musikalische Familie hat er schon sehr früh die Liebe zur Musik entdeckt.

Endgültig “musifiziert” wurde er allerdings erst mit 12 Jahren durch seine Teilnahme in einem Gospelchor, bei dem er das erste mal etwas Tiefes und Bewegendes in der Musik und dem Gesang gefunden hat. Parallel dazu fing er

an sich an eigenen Songs zu probieren. Auch wenn er schon seit seinem sechsten Lebensjahr nichts anderes im Kopf hatte als Sänger zu werden, spürte er erst nach dem “Gospel Chor“, dass es genau das ist, was Mijo später machen wollte. Die Worte, die ihm auf der Seele brennen in eigene Melodie zu packen und diese dann mit allen zu teilen.