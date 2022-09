Matija - Ekstase, Melancholie und das volle Spektrum dazwischen.

Mit More Than Happiness liefern die Münchner am 14. Juli eine Single, die sich auf die bittersüße Suche nach Momenten des Glücks macht und kündigen die gleichnamige Tour im Herbst an.

Das Alternative-Pop Trio schreibt über persönliche Themen ohne dabei den Blick nur auf sich selbst zu richten. Mal dick aufgetragen, mal fragil und exponiert; stets auf der Suche nach neuen Ideen, Geschichten und Einflüssen heißen sie auch die großen Gefühle willkommen.

Dabei experimentieren Matt Kovac, Jan Salgovic und Sami Salman mit Sounds und entwickeln sich stets weiter: mit ihren gemeinsam erlebten Erfahrungen und Momenten der Euphorie und Düsternis trauen sie sich bei More Than Happiness an die großen Gesten. Nach zwei Alben und den ersten Erfolgen, besonders mit ihren Singles White Socks und absolutelynothing(today), sind sie gereift, menschlich und als Band. Inzwischen standen sie auf den großen Festivalbühnen, haben Clubs ausverkauft und zwei Tourneen im Gepäck; dazu kommen Auftritte im Ausland, Radio, TV sowie in Film- und Serien-Produktionen. In ihrem Selbstverständnis liegt bei den drei Multiinstrumentalisten von Beginn der Fokus auch stark auf Live: mit Konzerten lässt sich die Welt bereisen, Einblicke in andere Länder und Kulturen gewinnen, ein Miteinander aller Menschen vor und auf der Bühne erzeugen. Außergewöhnliche Momente voller Hingabe, Dynamik und Virtuosität, absoluter Verbindung zwischen Band und Publikum und der dabei entstehenden Musik. Vom Moshpit bis zum kontemplativen pianissimo-Moment ist bei Matija alles möglich: sie gehen auf der Bühne Risiken ein, geben sich dem Moment hin und kreieren so jedes Mal ihre eigene Welt, die das Publikum in ihren Bann zieht und begeistert. Mit der More Than Happiness-Tour reisen Matija im September & Oktober 2022 durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.