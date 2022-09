LIME CORDIALE wollen ihre Tour anscheinend niemals beenden und immer weiter durch die Welt reisen, um ihre sommerlich-frischen Songs live unter das begeisterte Volk zu bringen.

Passt ja auch zum Titel ihrer Platte: „Permanent Vacation“. Die Brüder Oli und Louis Leimbach sind mit ihrem Indie-Pop sozusagen auf dauerndem Strandurlaub in den

Clubs dieser Welt und hören damit einfach nicht auf. Hin und wieder wird eine Single aufgenommen, ansonsten werden Konzerte gespielt. Für 2022 haben die Australier weitere Shows bestätigt, um das JAhr noch schöner werden zu lassen. Zusammen mit ihrer Crew – Felix Bornholdt an den Keys, James Jennings am Schlagzeug und Nick Polovineo an der Posaune und der Gitarre – haben sie das Zurücklehnen und Spaß haben neu definiert. Coolness und selbstironische Haltung klangen selten so breit und schön wie hier. Hin und wieder arbeiten die Geschwister dann doch auch einmal am zweiten Album und gehen weiter auf Reisen um die ganze Welt.