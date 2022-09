FABIAN WEGERER steht auf saubere Reimketten und metaphorische Vergleiche.

Er liebt es die Welt des Hip Hop & Rap mit der des Pop zu vermischen und somit seine ganz eigene perfekte Art von Musik zu erschaffen. Mit seinen 23 Jahren weiß der gebürtige Österreicher, der in der Nähe von Linz aufgewachsen ist, schon fast ganz genau wo es hingehen soll. Er möchte die beiden Welten seiner Lieblingsgenres vermischen.

Fabian lebte lange Zeit in Wien, wo er lange Partynächte durchlebte und auf der Suche nach Falkos Spirit & Spuren dann schließlich doch sein Studium schmiss. Vor einiger Zeit wurde dann München seine Wahlheimat, vor allem weil dort seine Produzenten und Freunde, die Jungs von Achtabahn, ihr Studio und Label betreiben. Seitdem beschäftigt sich der Singer/Songwriter fast jeden Tag mit Musik.2020 wird Fabians Jahr, er begleitet mit seiner eigenen Band Wincent Weiss auf dessen Sommer-Festival-Tour und wird gleich zwei Singles im ersten Halbjahr veröffentlichen.

Angefangen hat alles als Fabian mit 15 anfing Cover-Videos auf Youtube zu laden und so relativ schnell viele Zuhörer gewinnen konnte. Über Youtube hat ihn auch Achtabahn entdeckt und nach München ins Studio eingeladen. Dieser Einladung folgte Fabian sehr gerne, mit im Gepäck hatte er schon einige Texte sowie Liedideen, und die Produzenten die passenden Beats dazu. Gleich beim ersten Treffen entstand Fabians Debütsingle „Wenn jetzt für immer wär“, die auf dem hauseigenen Label „Achtabahn Aufnahmen“ veröffentlicht wurde. Und es kam wie es wohl kommen musste, die Single ging gleich ab und geht inzwischen in Richtung fünf Millionen Klicks bei YouTube und über anderthalb Millionen Spotify-Plays.

Die ersten Live-Gigs folgten sowie auch weitere Singles wie die ebenfalls sehr oft geklickte und gestreamte Ballade „Arm in Arm“. Im Sommer 2018 kam ein Feature mit Gestört aber Geil zustande. Heraus kam „für immer wach“, ebenfalls millionenfach gestreamt auf Spotify und zahlreiche Live-Auftritte mit Gestört aber Geil – so z.B. im Herbst 2018 in der Berliner Wuhlheide Arena vor 17.000 Zuschauern zusammen mit Lea und anderen Stars der Szene. 2019 dann Fabians langersehnte Debütsingle bei Universal „Besser wenn ich geh“ die auch wieder locker die Millionen-Streams Marke bei Spotify nahm.