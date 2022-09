Im Oktober 2022 endlich zurück in Deutschland!

Berlin, 16. September 2020 – Nach einer erfolgreichen und hochgelobten Headline Show beim Desertfest in Berlin Anfang Mai 2019 und zahlreichen ausverkauften Headline Shows im letzten Jahr, ist die US Neo-Psych Band aus Nashville, Tennessee im Oktober 2021 für vier exklusive Shows zurück in Deutschland!

Nach ihrem vierten Album „Sleeping Through The War“ von 2017, folgte im September 2018 direkt das nächste Werk der Band – „ATW“, welches im September von „Nothing As The Ideals“ gefolgt wurde.

Um „ATW“ gebührend mit den Fans zu feiern, konnten ALL THEM WITCHES

als Headliner beim Desertfest 2019 in Berlin überzeugen und ein unglaubliches Festivalerlebnis kreieren.

Die zahlreichen positiven Rückmeldungen der Fans lieferten der Band die Bestätigung, dass das kann kein einmaliges Erlebnis bleiben kann - es müssen weitere Termine her. Daher macht euch bereit, denn im Oktober 2021 werden ALL THEM WITCHES die Bühnen in München, Berlin, Köln und Hamburg wieder zum Beben bringen!

2012 haben ALL THEM WITCHES mit ihrem Debütalbum „Our Mother Electricity“ ihrem öffentlichen Dasein einen Anfang gesetzt und sich seitdem nicht nur in ihrer Szene einen Namen erspielt. Mit dem mittlerweile sechsten Album (September 2020 – „Nothing As The Ideals“) und unzähligen Liveshows konnten ALL THEM WITCHES einen Stellenwert festigen, der von ihren Fans und unzähligen Musikinteressierten intensiv gefeiert wird!

Durch den einzigartigen und hypnotisierenden Klang ist das Trio in der Szene unersetzbar - ihre Shows sind ein Muss für jeden Rock und Psychedelic Rock Fan.