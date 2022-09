Nach einer ausverkauften Elbphilharmonie und einer umjubelten Tour mit dem A cappella-Projekt B O D I E S Anfang 2020, kehrt Kat Frankie nun zu den Grundlagen zurück:

Gitarren, Schlagzeug, Tasten. Am letzten Freitag erschien die neue Single „Spoiled Children“

als Vorbote zum, am 13.5.2022 erscheinenden Album „Shiny Things“ (Grönland Records). Ihr kommendes Album knüpft an den Art-Rock der 90er Jahre an, mit einer guten Portion Bombast. Frankie versteht es, bei ihrem Publikum Gänsehaut auszulösen. Es wird Spaß machen, dramatisch und laut sein, und Sie werden es nicht verpassen wollen. Im Oktober 2022 kommt die Ausnahmekünstlerin auf Tour nach Deutschland.