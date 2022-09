Der Stuttgarter Comedy Clash ist endlich zurück!

Nach einer viel zu langen Zwangspause kehren wir mit der Jubiläumssaison zurück und die hat es in sich. Der Comedy Clash ist nicht nur der größte Stand-up-Comedy Wettbewerb Deutschlands sondern wird dieses Jahr zur SWR-Aufzeichnung. Genießen kann man die

Kultveranstaltung dann unter anderem in der ARD Mediathek und auf YouTube. Der Clash bleibt aber auch in seiner 10. Saison nach wie vor eine spektakuläre Liveshow.

Beim Stuttgarter Comedy Clash treten die besten Stand-Up-Comedians Deutschlands in acht Vorrunden gegeneinander an. Das Publikum entscheidet welcher Newcomer die Vorrunde gewinnt und im Finale, dem Master Comedy Clash am 11. Dezember antreten darf.

Pro Abend treffen 6 Comedians aufeinander und haben gute 10 Minuten Zeit sich zu beweisen.