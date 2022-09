Von den Straßen New Yorks um die ganze Welt: Energetische New Yorker Brass Band stellt zweites Album „New Day“ live vor.

Der Sound von LUCKY CHOPS gleicht einem Kaleidoskop sämtlicher vorstellbarer

Farbkombinationen. Mit ihrer mutigen Herangehensweise gelingt es der sechsköpfigen Band im Handumdrehen, ihr Publikum mit fetten Grooves und sofort mitsingbaren Melodien schon nach den ersten Takten umgehend von den Sitzen zu reißen – wie gut dies jedes Mal aufs Neue funktioniert, hat die Band bereits in tausenden von Shows in über 30 Ländern bewiesen. Selten ist die vereinende Kraft der Musik spürbarer als bei ihren umwerfenden Konzerten! Gegründet im kulturellen Melting Pot New York, lernten LUCKY CHOPS durch ihre Shows in U-Bahnhöfen oder den Strassenecken ihrer Heimatstadt von Anfang an, ein Publikum verschiedenster kultureller Hintergründe zu begeistern. Ihre Versionen von „Funkytown“ oder „I Feel Good“ bescherten ihnen hunderte Millionen Views in den Sozialen Medien und eine Online Fanbase mit beinahe

zwei Millionen Abonnent*innen.

LUCKY CHOPS verbinden die Tradition der New Orleans Brass Bands mit einer breiten Anzahl von Einflüssen wie Rock, Ska, Funk, Gospel und EDM sowie karibischen, arabischen und osteuropäischen Klängen zu einem komplett eigenständigen Sound. Die Energie einer Rockband trifft hier auf die Tanzbarkeit eines EDM DJs – nur eben gespielt von einer Brass Band, die von den Straßen und U-Bahn-Stationen New Yorks inzwischen die ganze Welt bereist – und sich umso mehr freut, dass dies nun endlich wieder möglich ist! Angetrieben wird dieses Groove-Powerhouse von den Mitgründern Josh Holcomb und dessen souliger Posaune, Daro Behroozis Saxophon sowie Joshua Gawels Trompete. „Unsere absolute Stärke ist die Individualität unserer Mitglieder, die den Bandsound durch ihren jeweiigen Ausdruck zu viel mehr als der Summe der einzelnen Teile machen“, sagt Behroozi, selbst bestes Beispiel für den polyglotten Sound der Band: Als gebürtiger Brooklyner mit iranisch-niederländisch-französisch-deutschem Background, gilt sein

Interesse seit jeher einer Vielzahl musikalischer Welten, über die Sounds des Nahen Ostens oder der traditionellen Klänge der Brass Bands vom Balkan.

Im Herbst kehren LUCKY CHOPS erstmals seit 2019 zurück nach Europa. Mit dabei haben sie dann ihr zweites Album „New Day“, das für den Herbst angekündigft ist. Und

wie man sich vorstellen kann, brennt die Band darauf, es ihren Fans live vorzustellen!