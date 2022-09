Von wegen Lisabeth

Man nehme fünf Jungs, stecke sie zusammen in einen Bus und rühre etwa zwei Wochen lang mit sanft kreisenden Bewegungen um - heraus kommt mit der "captcha Tour 2022" die anstehende Konzertreihe der Berliner Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth.

Seit die Band 2019 nach über 50 Shows und 65.000 verkauften Tickets in die niemals erwartete und viel zu lange Zwangspause ging, wurde sich in unzähligen, unruhigen Fieberträumen nach diesem Moment gesehnt! Um das lange Warten zu überbrücken, beschlossen die fünf Berliner einstimmig, sich anstatt zuhause wenigstens im Studio einzusperren - und so sind zu den beiden bestehenden Alben auch eine Handvoll neuer Songs dazugekommen, die nun nur darauf warten das Licht der Konzertwelt zu erblicken.

Die Vorfreude ist groß, Von Wegen Lisbeth gehen im September auf große "captcha Tour 2022" - Klingt verrückt, wird es auch! Tickets sind ab Do. 07.04.2022 um 12:00 Uhr bei Krasser Stoff und Eventim erhältlich.

Das Konzert von Von wegen Lisbeth im Wizemann wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.