Im Oktober 2022 kommen PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS mit ihrem neuen zweiten Album “We’re the Bastards” (VÖ: November 2020/ Nuclear Blast) auf Tour nach Deutschland!

Die Band freut sich: “Our last tour was in Germany so it only feels right to have our first tour back in Germany. We can’t wait to get back on the road and play some songs from our new album “We’re the Bastards” for you!”