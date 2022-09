Hi Everyone

I’m afraid that due to the ongoing uncertainty around the Coronavirus Pandemic and how it affects indoor events, we have had to postpone our Greatest Hits Tour until 2022. We’re confident that by then, we will be able to give you the shows in all their glory and without any restrictions. I hope you understand that we have to get the timing right to keep everyone safe and to make sure we can do this properly. Existing tickets will be valid for these new dates - even though some venues have had to be changed. We’re truly sorry that we can’t find a way to play a show in Munich, and ticket holders for that show should contact the place of purchase.

Ihr zweifaches Jubiläum macht Kim Wildes Konzertreise im Herbst 2022 zu einem besonderen Event: Die britische Pop-Ikone hat ihren 60. Geburtstag gefeiert und ist zudem seit 40 Jahren im Musikbusiness!

„Greatest Hits“ sind jene speziellen Shows überschrieben, die wegen der Corona-Pandemie ein Jahr später als ursprünglich geplant stattfinden! Der Tourtitel wurde aus gutem Grund gewählt, kann Kim Wilde doch mit jeder Menge Charts-Erfolgen aufwarten. Diese reichen von „Kids in America“, ihrem Mega-Seller zum Karrierestart 1981, gefolgt von „Chequered Love“, dem millionenfach verkauften „Cambodia“ über „View from a Bridge“, „The Second Time“, der Coverversion „You Keep me Hangin’ on“ bis hin zu „You Came“, „Never trust a Stranger“, „Four Letter Word“, „Can’t get enough (of your Love)“ oder „Anyplace, anywhere, anytime“.

Nachdem die mit vielen Preisen ausgezeichnete „Bardot der Popmusik“ Ende 2019 im kleinen Team eine erfolgreiche Akustik-Tour in Deutschland absolvierte, ist sie nun wieder hierzulande unterwegs – allerdings mit Rockband! Eintrittskarten zu Kim Wildes „Greatest Hits“-Gastspielen sind im Vorverkauf erhältlich. Wichtig: Die für 2020/ 2021 bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit!

Bevor Kimberly Smith, wie Kim Wilde mit bürgerlichem Namen heißt, am 18. November 2021 ihren 61. Geburtstag feiern wird, macht sie sich und ihren zahlreichen Fans mit der „Greatest Hits“-Tournee ein großes Geschenk. Die Blondine hat nämlich nicht nur privat, sondern auch beruflich ein rundes Jubiläum zu feiern: 1980 unterschrieb die Tochter von Musiker-Eltern ihren ersten Plattenvertrag, der den Auftakt zu einer exzellenten künstlerischen Karriere bilden sollte: Mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern zählt Kim Wilde zu den erfolgreichsten Sängerinnen der 1980er-Jahre! Wenn sie nicht gerade auf der Bühne steht, kümmert sich die zweifache Mutter um die Inneneinrichtung ihres Hauses in Hertfordshire, kocht gerne (Spezialität: grünes Thai-Curry) oder frönt ihrer Leidenschaft als mehrfach ausgezeichnete Landschaftsgärtnerin. So moderierte sie Gartensendungen im britischen Fernsehen, schrieb diverse Artikel in Zeitungen und Zeitschriften über dieses Thema. 2006 erschien ihr erstes Buch („Gärtnern mit Kindern“, Kosmos-Verlag), gefolgt von „first-time gardener“ (HarperCollins) 2007.

Im Herbst 2021 legt Kim Wilde Schaufel sowie Rechen beiseite und konzentriert sich als routinierte Live-Entertainerin zusammen mit ihrer Gruppe wieder ganz auf die Musik. Auch wenn sie sich stilistisch oft im New Wave-Sound bewegte, sagt die Bewunderin von Thin Lizzy, David Bowie und Metallica über sich: „Ich bin ein Rock-Chick!“