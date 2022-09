Erst fünf, dann drei, dann vier. Die Karriere der Gruppe SIND war zuletzt einem personellen und inhaltlichen Wandlungsprozess unterworfen, der sich nun auf dem zweiten Album der Berliner niederschlägt:

„Vielleicht ist es anders als Du denkst“ – den Titel darf man gerne auf die Band selbst anwenden – ist das Album nach dem Rausch, allerdings ohne Kater.

So präsentiert sich hier eine in Teilen andere Band, reflektierter und haltungsstärker als noch auf dem Debüt „Irgend- was mit Liebe“ (2018). SIND machen immer noch mitreißende, moderne Rockmusik mit maxi- malem Pop-Approach. Sie sind jetzt nur präziser, wacher und irgendwie angekommen. Und das hört man und fühlt man.