Brainrage over Europe

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen!

Das dachten sich auch die beiden deutschen Powermetal-Institutionen RAGE und BRAINSTORM, nachdem ihre geplanten Tourneen 2021 aufgrund der weltweiten Pandemie abgesagt werden mussten. Beide Bands sind seit Jahrzehnten feste Größen in der deutschen und internationalen Metalszene und haben mit ihren aktuellen Alben für heftigen Wirbel in diesen sowieso schon verrückten Zeiten gesorgt. So gelang RAGE mit „Resurrection Day“ (SPV) der höchste Chart-Einstieg in der fast 40-jährigen Bandgeschichte,

auf Position 14. BRAINSTORM schafften es sogar auf Platz 12 mit ihrem Album „Wall Of Skulls“ (AFM).

Da sich beide Bands seit vielen Jahren gut kennen und sich schätzen, lag es nahe, dass man nach der Absage der Tourneen die Kräfte bündelt und gemeinsame Sache macht – so wurde die Idee einer Double-Headliner-Tour mit dem vielversprechenden Namen „BRAINRAGE“ geboren. Die Powermetal-Fans dürfen sich also auf eine Tour der absoluten Extraklasse freuen, wenn diese beiden Legenden 2022 endlich gemeinsam die Charterfolge ihrer Alben feiern dürfen.

Als Special Guest werden TRI STATE CORNER das Power-Package vervollständigen, die ihr neues Album „Stereotype“ präsentieren.