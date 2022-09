Hakuna Matata“ ist die gemeinsame Live Comedy Tour der Künstler Uncle D, Jokah Tululu, Norman Sosa und John Smile. „Hakuna Matata“ steht für ein sorgenfreies Leben ohne Schwierigkeiten.

In ihrer Show zeigen die vier Comedians auf humorvolle Art und Weise mit welchen alltagsrassistischen Situationen sie konfrontiert sind. „Hakuna Matata“ ist eine Show fürs Herz und die Lachmuskeln. Mit ihrer einzigartigen Power und Präsenz bringen die vier Comedians ein ganz neues Showkonzept auf die Bühne. Sie vereinen Stand-up-Comedy, Schauspiel, Musik und Improvisation mit ihrer unwiderstehlichen Ausstrahlung und werden ihr Publikum nach einem energiegeladenen Abend mit einem wohligen Gefühl und Mehrwert entlassen.

Uncle D, Jokah Tululu, Norman Sosa und John Smile leben Comedy. Uncle D war bereits mit einem eigenen Solo auf Tour. Außerdem erreicht er auf den sozialen Medien wie Instagram, TikTok und YouTube jeweils mehrere hundertausende Follower und ist damit einer der erfolgreichsten Creator

im Comedybereich. Jokah Tululu ist gefeierter YouTuber, Moderator und hat auf TikTok über eine Million Follower. Seine Sketchvideos sind deutschlandweit beliebt. Aktuell arbeitet er an seinem ersten eigenen TV-Format. Norman Sosa ist Stand-up-Comedian und Moderator. Er lebt in Berlin und setzt sich auf mehreren Wegen für mehr Diversität ein. John Smile hat „Hakuna Matata“ zum Leben erweckt. Der Stand-up-Comedian entwickelte bereits 2019 die Grundidee zur ersten All Black Comedy Show im deutschsprachigen Raum. Außerdem hat er mit Donkeys die größte multikullere Comedy Mix Show in Österreich aufgebaut. 2022 geht es nun endlich mit „Hakuna Matata“ los!

Das „Hakuna Matata Movement“ verfolgt neben Unterhaltung mehrere Ziele wie Akzeptanz, Empowerment und positives Denken. Die Künstler wollen Vorbilder für Menschen mit ähnlichem kulturellen Background sein und den Weg für mehr Diversität und Sichtbarkeit ebnen, um es der folgenden Generation in der Entertainmentbranche leichter zu machen.