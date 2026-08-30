Samurai Pizza Cats aus Castrop-Rauxel sind seit ihren ersten selbst veröffentlichten Songs längst kein Geheimtipp mehr. Die 2021 von Daniel Haniß (Electric Callboy), Sebastian Fischer und Stefan Buchwald (beide Ex-Fall Of Gaia) gegründete Band hat durch ihren einzigartigen Sound und ihre energiegeladenen Live-Auftritte schnell eine treue Fangemeinde gewonnen. Seit 2021 ist Stefan Reufer der Bassist der Band aus dem Ruhrgebiet und festes Mitglied von Samurai Pizza Cats. Ende 2025 kam Robin Kemper als neuer Schlagzeuger in die Band und brachte zusätzlichen Aufwind in die Kombination aus Castrop-Rauxel.

Die Band bewegt sich musikalisch zwischen Metalcore und Deathcore mit elektronischen Einflüssen, wobei sie durch eingängige Melodien und kraftvolle Gitarrenriffs besticht. Ihre Songs zeichnen sich durch eine Mischung aus bissigem Humor und tiefgründigen Themen aus, was ihrem Namen, der auf eine kultige Anime-Serie anspielt, eine zusätzliche humorvolle Note verleiht.

Mit „YOU’RE HELLCOME” brachten Samurai Pizza Cats 2023 ihr erstes Album auf den Markt. Die Scheibe erschien am 22. September und startete in die Top 100 der deutschen Album Charts.

Im Januar 2024 spielte die Band eine fast komplett ausverkaufte Headliner-Tour in Deutschland und Österreich. Anfang 2025 veröffentlichte die Band mit „Superzero“ und „Pandastruck“ dann gleich zwei neue Songs und ging im März auf die gleichnamige Tour.

Im August 25 legten Samurai Pizza Cats noch einen drauf. Mit dem Song „Fear No Slice“, präsentierte sich die Band in Bestform und zeigte den Hörern einmal mehr den unverkennbaren Samurai Pizza Cats-Stil auf, den die Band so einzigartig macht.

Für 2026 steht auch schon das „Samurai Pizza Fest“ an. Das erste eigene Festival der Band, findet am 28.03.26 in Köln in der Live Music Hall statt und bietet mit From Fall to Spring, STVW und Statefall ein beeindruckendes Line-Up, dass das Herz jedes Musik Fans schneller schlagen lässt.