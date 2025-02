Samy Deluxe + TKVR

Das TKVR-Ensemble um Miki Kekenj bescherte der Weikersheimer TauberPhilharmonie schon so manche musikalische Sternstunde.

Ob Max Herre, Max Mutzke oder zuletzt Stefanie Heinzmann: mit behutsamen, gekonnten Arrangements wurden musikalische Welten verbunden und das Publikum immer wieder in Erstaunen versetzt. Der neueste Streich für 2025: mit Samy Deluxe kommt ein echter Kult-Star an die Tauber. Der mit Projekten wie »Blumentopf«, »Dynamite Deluxe« oder den »Absoluten Beginner« bekannt gewordene Rapper und Musikproduzent prägt seit der Jahrtausendwende den deutschen Hip-Hop. Und was auf den ersten Blick musikalisch unvereinbar scheint, lässt das Publikum ganz tief eintauchen: In die emotionale Stärke der klassischen Musiksprache, vereint mit der textlichen und rhythmischen Durchschlagskraft des HipHop. Ein Fest auf der Bühne, ein Hauptgewinn für beide Seiten und eine neue Erkenntnis zum Thema Hochkultur!